Француз тисне на свого агента Міно Райолу, щоб той якомога швидше знайшов для нього нову команду, повідомляє журналіст Bild Крістіан Фальк.

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Саме через це останнім часом Райола публічно критикує клуб і стверджує, що його клієнт точно покине Манчестер. Якщо Погба не влаштує робота агента з пошуку нового клубу, він може припинити співпрацю з одіозним агентом.

До слова, у поточному сезоні в активі Погба 14 матчів у всіх турнірах, в яких він відзначився двома голами та стількома ж асистами. Контракт 27-річного хавбека з Манчестер Юнайтед чинний до 30 червня 2022 року.

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