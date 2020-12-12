Погба готовий припинити співпрацю з Райолою, щоб покинути Манчестер Юнайтед
Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба рішуче налаштований покинути команду.
Француз тисне на свого агента Міно Райолу, щоб той якомога швидше знайшов для нього нову команду, повідомляє журналіст Bild Крістіан Фальк.
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Саме через це останнім часом Райола публічно критикує клуб і стверджує, що його клієнт точно покине Манчестер. Якщо Погба не влаштує робота агента з пошуку нового клубу, він може припинити співпрацю з одіозним агентом.
До слова, у поточному сезоні в активі Погба 14 матчів у всіх турнірах, в яких він відзначився двома голами та стількома ж асистами. Контракт 27-річного хавбека з Манчестер Юнайтед чинний до 30 червня 2022 року.
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