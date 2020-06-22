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Погба – единственный игрок мирового уровня в составе Манчестер Юнайтед, – Невилл

15:35 - Читати українською
Погба – единственный игрок мирового уровня в составе Манчестер Юнайтед, – Невилл
Поль Погба / Reuters

Бывший защитник Манчестер Юнайтед Гари Невилл высоко оценил выступление Поля Погба в поединке 30-го тура АПЛ против Тоттенхэма (1:1).

"Я не сомневаюсь, что если Погба будет предан Манчестер Юнайтед, то принесет много пользы команде. Его голы и результативные передачи очень хорошие.

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Надеюсь, что из-за экономических проблем европейские клубы не смогут тратить по 80-100 млн евро на игроков и Погба останется в Манчестер Юнайтед. Думаю, он единственный игрок мирового класса в Манчестер Юнайтед. Два года назад таким был еще и Де Хеа", – поделился Невилл на своем подкасти.

Напомним, до матча с Тоттенхэмом Погба в последний раз появлялся на поле 26 декабря. В нынешнем сезоне АПЛ Погба провел 8 матчей, в которых отметился тремя ассистами.

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Теги
Англия Поль Поль Погба Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Гари Гари Невилл
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