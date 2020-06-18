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Погба задержан за рулем Rolls-Royce – полиция конфисковала авто за 380 тысяч долларов

21:52 - Читати українською
Погба задержан за рулем Rolls-Royce – полиция конфисковала авто за 380 тысяч долларов
Поль Погба / Getty images

Полузащитник Манчестер Юнайтед Погба имеет проблемы с законом в Англии.

Полиция Манчестера задержала Погба за рулем его Rolls-Royce. Дело в том, что Поль до сих пор не cменил номерной знак. Регистрация автомобиля все еще французcкая, сообщает The Sun.

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По информации издания, Погба временно остался без автомобиля – полиция конфисковала транспортное средство, пока футболист не устранит проблему. Полю предстоит заплатить штраф в 150 фунтов плюс по 20 фунтов за каждый день простоя. Добавим, что в Великобритании нужно зарегистрировать свой автомобиль в течение двух недель после его импорта. Rolls-Royce "Wraith Black Badge", в зависимости от комплектации, стоит около 380 тысяч долларов.

Напомним, что почти весь нынешний сезон 27-летний француз пропустил из-за травмы, сыграв за Манчестер Юнайтед лишь в 7-ми матчах АПЛ, в которых отдал 2 голевых паса.

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футбольные курьёзы Поль Поль Погба Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия
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