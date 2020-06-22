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Погба – єдиний гравець світового рівня у складі Манчестер Юнайтед, – Невілл

15:35 - Читать на русском
Погба – єдиний гравець світового рівня у складі Манчестер Юнайтед, – Невілл
Поль Погба / Reuters

Колишній захисник Манчестер Юнайтед Гарі Невілл високо оцінив виступ Поля Погба в поєдинку 30-го тура АПЛ проти Тоттенхема (1:1).

"Я не сумніваюся, що якщо Погба буде відданий Манчестер Юнайтед, то принесе багато користі команді. Його голи і результативні передачі дуже хороші.

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Сподіваюся, що через економічні проблеми європейські клуби не зможуть витрачати по 80-100 млн євро на гравців і Погба залишиться в Манчестер Юнайтед. Думаю, він єдиний гравець світового класу в Манчестер Юнайтед. Два роки тому таким був ще й Де Хеа", – поділився Невілл на своєму подкасті.

Нагадаємо, до матчу з Тоттенхемом Погба востаннє з'являвся на полі 26 грудня. У нинішньому сезоні АПЛ Погба провів 8 матчів, в яких відзначився трьома асистами.

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Теги
Поль Поль Погба Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Ґарі Ґарі Невілл
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