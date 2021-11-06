"Очень сложное противостояние ждет Динамо. Ворскла сейчас находится в хорошей форме и умеет хорошо играть против фаворитов. Полтавчане очень организованы в обороне. "Играющая" команда вообще.

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Хочу сказать, что при Максимове Ворскла заиграла совсем по-другому. Юрий Вильевич сам был "играющим" и команды у него соответствующие. И при этом сохраняется достаточно серьезная дисциплина в коллективе.

Динамо отдает себе отчет, что это ключевой поединок чемпионата. Киевляне должны настраиваться на то, чтобы отдавать все силы, взять три очка и ехать в сборную. Победа над Ворсклой очень важна. Я отдаю предпочтение команде Мирчи Луческу, но думаю, что обе команды забьют", – сказал Цыганик в комментарии РБ.

Напомним, поединок между киевской и полтавской командами состоится уже сегодня, 6 ноября, на Олимпийском НСК. Начало встречи в 17.00.

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