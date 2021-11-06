Однозначно центральный матч тура. Ворскла в текущем сезоне стала украшением чемпионата, хотя после позорного вылета от КуПСа никто о таком развитии событий и подумать не мог. Полтавчане не просто стабильно держались на третьей позиции до предыдущего тура УПЛ, а еще и демонстрировали достаточно яркий и тактически грамотный футбол, прибив всех прямых конкурентов или сыграв с ними вничью (исключением стала Заря). Этот успех выглядит довольно остроумно, ведь в течение двух лет под руководством Юрия Максимова "зелено-белые" дико перебирали в статистическом плане – их реальные цифры практически по всем показателям были в разы выше ожидаемых.

Ворскла готовится подписать Будковского, – источник

Казалось, это просто дикий фарт, на котором долго команда не сможет ездить. Даже сейчас перебор по очкам составляет уже 5,7 баллов (полтавчане должны были идти на 5-й строчке). Регрессия к среднему должна была догнать Ворсклу, но вместо этого "зелено-белые" стали играть в свой лучший футбол со времен бронзового сезона Василия Сачко. Он настолько качественный, что до удаления Тилля в позапрошлом туре ворскляне доминировали над Шахтером, играя с позиции силы. Вот с таким соперником сегодня придется встретиться Динамо.

Правда, в последних матчах коллективу пришлось работать на морально-волевых, ведь из-за коронавируса, травм и отстранений выпала значительная часть лидеров – даже Юрий Максимов не вылезал из дисквалификаций. Между тем, без Тилля (лучшего ассистента УПЛ), Скляра и Степанюка это уже совсем другая команда – на долю этой тройки приходится 14 голов (из 21 в целом) и 13 ассистов. Полтавчане на фоне бешеных потерь долго держали победное шествие, однако неделю назад они оступились, расписав "нули" с Черноморцем и покинув третью позицию.

Сегодня все лидеры "зелено-белых" должны быть в строю (вместе с Максимовым), поэтому Динамо ожидает очень тяжелая встреча. Ворскла не боится грандов, а вот киевляне после ничьи с Шахтером разочаровывают своим отношением к работе во внутренних соревнованиях – команда хоть и выиграла четыре матча подряд, но в трех из них провела только один достойный чемпиона тайм. Если проблемы с СК Днепр-1 до перерыва еще можно было понять, то малое количество моментов, низкий темп и три пропущенных гола в поединках с Мариуполем разгневали даже Мирчу Луческу. Футболисты откровенно филонили, причем этим занимались и резервисты.

Киевляне до сих пор остаются на вершине турнирной таблицы чемпионата, сохраняя отрыв от Шахтера в три зачетных балла, однако в таблице ожидаемых очков "Динамо" неделю назад пропустило "горняков" вперед. Это – громкий сигнал о необходимости подтянуть отношение к рядовым матчам. Именно стабильный набор очков у них и принес чемпионство, но сейчас киевляне выглядят более уязвимыми. Впрочем, пока команда победила всех середняков, а в поединке с Барселоной посреди недели "бело-синие" явно заслужили ничью.

Динамо является сильнейшим коллективом УПЛ в плане обороны и способности добиваться результата в проходных поединках – даже без настройки киевляне побеждают. У подопечных Мирчи Луческу наиболее слаженная структура игры. Они реально готовы ко второму "золоту", но желание дать себе передышку на 20, 30 или 45 минут рискует завершиться осечкой. Ворскла – это тот соперник, который готов наказывать за превосходство.

Кадровая ситуация

Дисквалифицированные: –

Травмированные: Миколенко, Супряга, Попов, Кулач, Беседин – В. Тилль, Вакула

Ориентировочные составы на матч Динамо – Ворскла

Динамо: Бущан – Тимчик, Забарный, Сирота, Караваев – Сидорчук, Шапаренко – Цыганков, Буяльский, Де Пена – Гармаш

Ворскла: Ризнык – Чеснаков, Яворский, Тамм – Пердута, Челядин, Скляр, Кане – Рангел, А. Тилль – Степанюк

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Юрий Максимов во главе Ворсклы не смог набрать ни одного очка в пяти матчах против Динамо, причем последний поединок завершился разгромом в Полтаве со счетом 1:5. И это киевляне играли уже после завоевания чемпионства. Только в финале Кубка "зелено-белые" были близки к триумфу, но серия пенальти завершилась в пользу столичного коллектива.

Нынешняя Ворскла гораздо сильнее. Она точно должна дать тяжелое сражение. Можно даже надеяться на забитый гол в ворота хозяев, но вряд ли "бело-синие" останутся без ответа – в последнее время оборона полтавчан выглядела довольно слабо, и только Ризнык спасал партнеров от катастрофы. Динамо, в отличие от Вереса и Черноморца, забивает даже в ситуациях, где о взятии ворот никто бы и не подумал (доказано Сидорчуком в Мариуполе).

К киевлянам возникает очень много вопросов по поводу мотивации, а сейчас они еще и устали после Барселоны. Впрочем, даже в таких условиях подопечные Мирчи Луческу пока стабильно били всех сильных соперников. Класс – он и в Африке класс, поэтому прогнозируем победу Динамо.

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