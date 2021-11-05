За звание игрок октября сразятся Виктор Цыганков, Денис Гармаш (оба – Динамо), Тете (Шахтер), Дмитрий Ризнык (Ворскла) и Аллахяр Сайядманеш (Заря), сообщает официальный сайт УПЛ.

Луческу подписал приговор нападающим Динамо, поставив в пример Гармаша

В голосовании за топ-наставника принимают участие Мирча Луческу (Динамо), Роберто Де Дзерби (Шахтер), Юрий Максимов (Ворскла), Валерий Кривенцов (Металлист 1925), а также Виктор Скрипник (Заря). Отдать голос за лучшего футболиста можно здесь, за тренера – здесь.

Напомним, после 13 туров Динамо в турнирной таблице УПЛ лидирует, набрав 35 очков. На три пункта меньше у Шахтера. Третьей идет Заря с 26 баллами.

"Якби знав, де впаду, то собі підстелив би": Назарій Русин – про Луческу, жахливий час у Легії і конкуренцію з Довбиком