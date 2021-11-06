"Дуже складне протистояння чекає на Динамо. Ворскла зараз перебуває в хорошій формі та вміє добре грати проти фаворитів. Полтавці дуже організовані в обороні. "Граюча" команда взагалі.

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Хочу сказати, що за Максимова Ворскла заграла зовсім по-іншому. Юрій Вільйович сам був "граючим" і команди у нього відповідні. І при цьому зберігається достатньо серйозна дисципліна у колективі.

Динамо усвідомлює, що це ключовий поєдинок чемпіонату. Кияни мають налаштовуватися на те, щоб віддавати всі сили, взяти три очки та їхати в збірну. Перемога над Ворсклою дуже важлива. Я віддаю перевагу команді Мірчи Луческу, але думаю, що обидві команди заб’ють", – сказав Циганик у коментарі РБ.

Нагадаємо, поєдинок між київською та полтавською командами відбудеться вже сьогодні, 6 листопада, на НСК Олімпійський. Початок зустрічі о 17:00.

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