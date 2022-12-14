Новичок Серии А организовал рождественскую вечеринку для команды, тренерского штаба и персонала. Берлускони взял в руки микрофон для похвалы наставника Рафаэле Палладино, который вытащил команду из кризиса и оторвался от зоны вылета на 9 очков.

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"Мы нашли нового тренера, который был в нашей молодежной команде. Он добр, умен и умеет мотивировать наших ребят. Я решил добавить еще больше мотивации. Сказал ребятам, что если победят Ювентус, Милан или другую великую команду, то я подвезу прямо к раздевалке полный автобус проституток", – выдал Берлускони. Команда встретила заявление громкими аплодисментами, а рядом сидела девушка дона Сильвио – Марта, которая младше его на 53 года.

Напомним, Монца впервые в своей истории выступает на уровне Серии А. Берлускони в свое время выиграл кучу титулов в роли президента Милана, но искренне радуется успехам своего нового проекта.

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