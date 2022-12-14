"Подвезу к раздевалке полный автобус проституток": Берлускони отметился пошлой шуткой на рождественской вечеринке Монцы
Президент Монцы Сильвио Берлускони даже в 86 лет не устает удивлять мир своими проделками.
Новичок Серии А организовал рождественскую вечеринку для команды, тренерского штаба и персонала. Берлускони взял в руки микрофон для похвалы наставника Рафаэле Палладино, который вытащил команду из кризиса и оторвался от зоны вылета на 9 очков.
Ювентус могут снова опустить в Серию В – юрист озвучил ужасные сценарии за новые нарушения
"Мы нашли нового тренера, который был в нашей молодежной команде. Он добр, умен и умеет мотивировать наших ребят. Я решил добавить еще больше мотивации. Сказал ребятам, что если победят Ювентус, Милан или другую великую команду, то я подвезу прямо к раздевалке полный автобус проституток", – выдал Берлускони. Команда встретила заявление громкими аплодисментами, а рядом сидела девушка дона Сильвио – Марта, которая младше его на 53 года.
Напомним, Монца впервые в своей истории выступает на уровне Серии А. Берлускони в свое время выиграл кучу титулов в роли президента Милана, но искренне радуется успехам своего нового проекта.
"Я спала з сотнями, тож поставила б йому 9 балів з 10": секс, алкоголь і терористи у житті найкращого кіпера Рейнджерс