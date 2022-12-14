Президент Монци Сільвіо Берлусконі навіть у 86 років не втомлюється дивувати світ своїми витівками.

Новачок Серії А організував різдвяну вечірку для команди, тренерського штабу та персоналу. Берлусконі взяв у руки мікрофон для похвали керманича Рафаеле Палладіно, який витягнув команду з кризи та відірвався від зони вильоту на 9 очок.

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"Ми знайшли нового тренера, який був у нашій молодіжній команді. Він добрий, розумний і вміє мотивувати наших хлопців. Я вирішив додати ще більше мотивації. Сказав хлопцям, що якщо переможуть Ювентус, Мілан чи іншу велику команду, то я підвезу прямо до роздягальні повний автобус повій", – видав Берлусконі. Команда зустріла заяву гучними оплесками, а поруч сиділа дівчина дона Сільвіо – Марта, яка молодша за нього на 53 роки.

Нагадаємо, Монца вперше у своїй історії виступає на рівні Серії А. Берлусконі свого часу виграв купу титулів у ролі президента Мілана, але щиро радіє успіхам свого нового проекту.

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