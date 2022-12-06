"Это самое тяжелое и серьезное расследование, которому подвергался Ювентус в своей истории. Возможно, даже серьезнее, чем расследование Кальчополи. Биржевые, корпоративные и спортивные правила охватывают целый ряд противоправных действий. Сейчас мы говорим лишь гипотезами, но очевидно, что ситуация беспрецедентна. Ювентус рискует не только штрафом или лишением очков. По закону это может привести к исключению из чемпионата и вылету в Серию В.

Роналду требует почти 20 млн от Ювентуса

Пункт 2 статьи 31 Кодекса спортивной юстиции, в котором говорится о нарушениях в хозяйственно-финансовых и управленческих вопросах, устанавливает, что при наличии изменений документов, следовательно, частных договоренностей, отсрочки выплаты заработной платы, этот ряд гипотез о дисциплинарных нарушениях может привести к последствиям более суровым, чем штраф.

Правило предусматривает, что в случае получения регистрации на чемпионат путем изменения документов, частных договоренностей, откладывающих выплаты, причитающиеся игрокам в сезоне 2021/22, или даже фиктивного отказа, это может привести к исключению из чемпионата, вылету и потере титула чемпиона Италии. Срок давности? Спортивное правосудие жестко относится к таким вопросам, и время не помешает, если будет необходимость в суровых санкциях.

Землетрясение в Ювентусе: совет директоров с Аньелли и Недведом уходит в отставку

Нынешняя отставка всего совета директоров Ювентуса напоминает решение в 2006 году, когда Моджи, Жираудо и Беттега подали в отставку на открытии чемпионата. И это положительный знак: Ювентус явно отверг прошлое, но этого недостаточно, чтобы снизить серьезность нарушений или прийти к более мягким санкциям. Это корпоративные преступления, которые нельзя повторять после отставки, поэтому запрос на домашний арест для Аньелли выглядит малоэффективным. Не думаю, что прокурор подаст апелляцию на это ходатайство. Думаю, история продолжится со всеми подозреваемыми на свободе", – цитирует анализ Грассани Repubblica.

Телефоны руководителей Ювентуса прослушивались, директор клуба признался в нарушениях "как во времена Кальчополи"