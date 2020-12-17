"Я хочу видеть игру, которая будет нравиться самим футболистам, зрителям и которая будет приносить результат. Хочу, чтобы Рух имел свой стиль, чтобы подопечные играли в футбол. Чтобы достичь этого, нужно много работать. Мы идем к цели маленькими шагами. Считаю, приблизились к ней разве что на пять процентов.

Милевский может помочь Руху на футбольном поле, – Федорчук

Я слежу за многими специалистами. Среди западных – вспомню Бьелсу, Гасперини, Клоппа... Что мне дало сотрудничество с Кучуком? Леонид Станиславович, как и его соотечественник Олег Кононов, дали мне много, прежде всего – возможность расти и развиваться. Если вернуться к предыдущему вопросу – подумайте, чего бы смог достичь условный Гвардиола с клубом середины турнирной таблицы УПЛ", – заявил Федик в комментарии сайту УПЛ..

Добавим, что Рух завершил первую часть чемпионата двенадцатым, опережая зону вылета всего на одно очко.

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