"Милевский – компанейский парень. Он известен в украинском футболе. Я уверен, что молодые могут поучиться у Артема.

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Расценивать его как футболиста будет неправильно с моей стороны. Этим должны заниматься тренерский штаб и руководство. Ясно, что там смотрят не на игровые качества, как на его опыт и узнаваемость. Это рейтинг для клуба.

Если посмотреть матчи в Бресте, то стоит отметить, что Милевский еще достаточно хорошо выглядит. Я уверен, что если он придет в нашу команду, то сможет помочь на футбольном поле", – приводит слова Федорчука телеканал Футбол.

Напомним, Милевский находится в статусе свободного агента. Рух завершил первую часть УПЛ на 12 строчке турнирной таблицы.

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