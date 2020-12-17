"Я хочу бачити гру, яка подобатиметься самим футболістам, глядачам і яка приноситиме результат. Хочу, щоб Рух мав свій стиль, аби підопічні грали у футбол. Щоб досягти цього, треба багато працювати. Ми йдемо до мети маленькими кроками. Вважаю, наблизилися до неї хіба що на п’ять відсотків.

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Я стежу за багатьма фахівцями. Серед західних – згадаю Б’єлсу, Гасперіні, Клоппа… Що мені дала співпраця з Кучуком? Леонід Станіславович, як і його співвітчизник Олег Кононов, дали мені багато, насамперед – змогу рости й розвиватися. Якщо повернутися до попереднього запитання – подумайте, чого б зміг досягти умовний Гвардіола із клубом середини турнірної таблиці УПЛ", – заявив Федик у коментарі сайту УПЛ.

Додамо, що Рух завершив першу частину чемпіонату 12-им, випереджаючи зону вильоту всього на одне очко.

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