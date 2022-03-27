"Большинство наших легионеров уже ушли в аренду. В нашей работе это был очень важный шаг. Во-первых, клуб быстро и профессионально помог им выехать за границу, а потом уже мы организовали и реализовали для них возможности получить игровую практику, чтобы они находились в тонусе. Важно, что каждый из них выразил однозначное желание вернуться в наш клуб после победы Украины.

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Руководство нашего клуба принципиально решило максимально содействовать молодым футболистам до 18 лет и помочь как можно большему числу людей оказаться в безопасности. Уезжающие могут это делать с матерями, младшими братьями и сестрами, другими родственниками. И, конечно, у них есть возможность продолжить футбольное развитие. У нас очень много молодых игроков, мы сразу же начали поиск клубов-партнеров.

Благодаря селекционной работе в последние сезоны у нас была наработана большая сеть контактов. Мы ее подняли, и многие клубы вызвались принять футболистов. И не просто принять, а вместе с родными, поселить, организовать трансферы, обеспечить все необходимое. Мы должны помочь им добраться до границы, а дальше все на себя брали наши партнеры. Большую группу (более 30 человек) принял польский Видзев. Спортинг для всей выехавшей группы арендовал целый дом – у них есть жилье, питание, тренировка. Группы игроков поехали в финский Хойк, болгарский Лудогорец. Сейчас организуем выезд футболистов в венгерский Ференцварош, в австрийский клуб системы Ред Булл, в Эстонию.

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Также могу добавить, что мы помогаем устроиться в зарубежных клубах нашим партнерам из харьковской академии и других днепровских школ. Все желающие могут получить такую ​​возможность. При этом мы контролируем ситуацию, уже есть первые очень положительные отзывы об уровне наших игроков, которые выглядят очень солидно на фоне своих сверстников. Многие были даже удивлены. Это очень радует и доказывает качество нашего тренировочного процесса. Верим, что скоро мы победим и сможем его восстановить.

Понятно, что судьба каждого человека, выехавшего за границу, может сложиться по-разному. Но у нас есть договоренность со всеми клубами, что они не претендуют на игроков. Хотя могут для обоюдной пользы заявить их на соревнования до окончания сезона, как это позволяет временный циркуляр ФИФА. По одному форварду из группы академии U-17 было даже предложение, чтобы он отправился в клуб четвертой австрийской бундеслиги. Но мы решили не отрывать его от группы, которая тренируется вместе в одном клубе", – цитирует Платова сайт клуба .