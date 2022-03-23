Испанец воспользовался разрешением ФИФА беспрепятственно заключать краткосрочные соглашения с другими клубами из-за войны в Украине. Гуаль будет выступать за Ягеллонию до завершения сезона 2021/22. В новой команде 26-летний нападающий выбрал 28-й игровой номер, сообщает официальный сайт польского клуба.

СК Днепр-1 отпустил своего легионера в Бразилию

Гуаль в свое время выступал в дублях Эспаньола, Севильи и Реала. В январе на правах свободного агента перебрался в СК Днепр-1 из Алькоркона, но не успел дебютировать в официальных матчах за днепрян из-за вторжения российских войск в Украину 24 февраля.

Ягеллония, капитаном которой является бывший украинец Тарас Романчук, неудачно проводит текущий сезон. Команда из Белостока занимает только 14 место Экстраклясы, набрав 30 очков в 26-ти турах.

Россия напала на Украину: новые обстрелы Донбасс Арены, капитаны Динамо и Шахтера сохраняют верность (LIVE)