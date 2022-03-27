"Більшість наших легіонерів вже пішли в оренди. У нашій роботі це був дуже важливий крок. По-перше, клуб швидко та професійно допоміг їм виїхати за кордон, а потім вже ми організували та реалізували для них можливості отримати ігрову практику, аби вони перебували у тонусі. Важливо, що кожен з них висловив однозначне бажання повернутися до нашого клубу після перемоги України.

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Керівництво нашого клубу принципово вирішило максимально сприяти молодим футболістам до 18 років та допомогти якомога більшій кількості людей опинитися у безпеці. Ті, хто виїжджає, має змогу це робити з матерями, молодшими братами та сестрами, іншими родичами. І, звичайно, в них є можливість продовжити футбольний розвиток. В нас дуже багато молодих гравців, ми відразу розпочали пошук клубів-партнерів.

Завдяки селекційній роботі протягом останніх сезонів в нас була напрацьована велика мережа контактів. Ми її підняли, і багато клубів зголосилися прийняти футболістів. І не просто прийняти, а разом з рідними, поселити, організувати трансфери, забезпечити все необхідне. Ми мали допомогти їм дістатися кордону, а далі все на себе брали наші партнери. Велику групу (понад 30 осіб) прийняв польський Відзев. Спортінг для всієї групи, яка виїхала, орендував цілий будинок – в них є житло, харчування, тренування. Групи гравців поїхали до фінського Хойку, болгарського Лудогорця. Зараз організовуємо виїзд футболістів до угорського Ференцвароша, до австрійського клубу системи Ред Булл, до Естонії.

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Також можу додати, що ми допомагаємо влаштуватися у закордонних клубах нашим партнерам з харківської академії та з деяких інших дніпровських шкіл. Усі охочі можуть отримати таку можливість. При цьому ми контролюємо ситуацію, вже маємо перші дуже схвальні відгуки про рівень наших гравців, які виглядають дуже солідно на тлі своїх однолітків. Багато хто був навіть здивований. Це нас дуже тішить і доводить якість нашого тренувального процесу. Віримо, що незабаром ми переможемо й зможемо його відновити.

Зрозуміло, що доля кожної людини, яка виїхала закордон, може скластися по-різному. Але в нас є домовленість з усіма клубами, що вони не претендують на гравців. Хоча можуть для обопільної користі заявити їх на якісь змагання до закінчення сезону, як це дозволяє тимчасовий циркуляр ФІФА. По одному форварду з групи академії U-17 була навіть пропозиція, щоб він поїхав до клубу четвертої австрійської бундесліги. Але ми вирішили не відривати його від групи, яка тренується разом в одному клубі", – цитує Платова сайт клубу.

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