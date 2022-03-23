СК Днепр-1 отпустил своего легионера в Бразилию
08:38 - Читати українською
Вингер СК Днепр-1 Билл проведет остаток сезона в родном чемпионате.
Бразильский Спорт Ресифи объявил о подписании Билла на своем официальном сайте.
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Контракт рассчитан до конца текущего сезона (30 июня), однако у соглашения есть возможность продлить его до конца года. Условие, при котором подобное возможно, не раскрывается.
Напомним, бразилец выступал за команду Йовичевича в течение всего 2021 года на правах аренды. В активе Билла 18 матчей за СК Днепр-1, гол и две результативные передачи.
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