Бразильский Спорт Ресифи объявил о подписании Билла на своем официальном сайте.

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Контракт рассчитан до конца текущего сезона (30 июня), однако у соглашения есть возможность продлить его до конца года. Условие, при котором подобное возможно, не раскрывается.

Напомним, бразилец выступал за команду Йовичевича в течение всего 2021 года на правах аренды. В активе Билла 18 матчей за СК Днепр-1, гол и две результативные передачи.

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