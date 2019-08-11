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Почеттино выделил главные проблемы Тоттенхэма в непростом противостоянии с Астон Виллой

00:20 15 Читати українською
Почеттино выделил главные проблемы Тоттенхэма в непростом противостоянии с Астон Виллой
Маурисио Почеттино / Reuters

Почеттино оценил старт "шпор" в новом сезоне чемпионата Англии.

73’ Танге Ндомбеле
86’ Харри Кейн
90’ Харри Кейн
 
Джон Макгинн 9’
9’ Джон Макгинн
73’ Танге Ндомбеле
86’ Харри Кейн
90’ Харри Кейн

"Мы неплохо начали матч и создали несколько моментов, но первый же их длинный пас привел к голу в наши ворота, и с этого момента все изменилось.

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Мы были несколько скованными, и в этом виноват я как главный тренер. Думаю, мы сделали много ошибок. В первом тайме ничего не получалось. Мы слишком спешили, занимали на поле позиции, которые не позволяли быстро двигать мяч и находить нужное пространство, и в этом моя вина.

Во второй половине мы исправили эти проблемы. Наша позиционная игра была совсем другой, и мы стали лучше перемещать мяч, добившись контроля в течение всех 45 минут. Тогда я смог расслабиться: гол стал вопросом времени, как и победа в матче. Для нас крайне важно начать сезон с победы", – рассказал Почеттино в комментарии Sky Sports.

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Тоттенхэм Тоттенхэм Англия Маурисио Почеттино Маурисио Почеттино Тоттенхэм - Астон Вилла
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