Почеттино выделил главные проблемы Тоттенхэма в непростом противостоянии с Астон Виллой

Почеттино оценил старт "шпор" в новом сезоне чемпионата Англии.

"Мы неплохо начали матч и создали несколько моментов, но первый же их длинный пас привел к голу в наши ворота, и с этого момента все изменилось.

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Мы были несколько скованными, и в этом виноват я как главный тренер. Думаю, мы сделали много ошибок. В первом тайме ничего не получалось. Мы слишком спешили, занимали на поле позиции, которые не позволяли быстро двигать мяч и находить нужное пространство, и в этом моя вина.

Во второй половине мы исправили эти проблемы. Наша позиционная игра была совсем другой, и мы стали лучше перемещать мяч, добившись контроля в течение всех 45 минут. Тогда я смог расслабиться: гол стал вопросом времени, как и победа в матче. Для нас крайне важно начать сезон с победы", – рассказал Почеттино в комментарии Sky Sports.

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