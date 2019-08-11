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Почеттіно виділив головні проблеми Тоттенхема у непростому протистоянні з Астон Віллою

00:20 93 Читать на русском
Почеттіно виділив головні проблеми Тоттенхема у непростому протистоянні з Астон Віллою
Маурісіо Почеттіно / Reuters

Маурісіо Почеттіно оцінив старт "шпор" у новому сезоні чемпіонату Англії.

73’ Танге Ндомбеле
86’ Харрі Кейн
90’ Харрі Кейн
 
Джон Макгінн 9’
9’ Джон Макгінн
73’ Танге Ндомбеле
86’ Харрі Кейн
90’ Харрі Кейн

"Ми непогано почали матч і створили кілька моментів, але перший же їх довгий пас призвів до голу у наші ворота, і з цього моменту все змінилося.

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Ми були дещо скутими, і в цьому винен я як головний тренер. Думаю, ми зробили багато помилок. У першому таймі нічого не виходило. Ми надто поспішали, займали на полі позиції, які не дозволяли швидко рухати м'яч і знаходити потрібний простір, і в цьому моя вина.

У другій половині ми виправили ці проблеми. Наша позиційна гра була зовсім іншою, і ми стали краще переміщати м'яч, домігшись контролю протягом всіх 45 хвилин. Тоді я зміг розслабитися: гол став питанням часу, як і перемога в матчі. Для нас вкрай важливо почати сезон з перемоги", - розповів Почеттіно в коментарі Sky Sports.

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Тоттенхем Тоттенхем Англія Маурісіо Почеттіно Маурісіо Почеттіно Тоттенхем - Астон Вілла
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