Почеттіно виділив головні проблеми Тоттенхема у непростому протистоянні з Астон Віллою

Маурісіо Почеттіно оцінив старт "шпор" у новому сезоні чемпіонату Англії.

"Ми непогано почали матч і створили кілька моментів, але перший же їх довгий пас призвів до голу у наші ворота, і з цього моменту все змінилося.

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Ми були дещо скутими, і в цьому винен я як головний тренер. Думаю, ми зробили багато помилок. У першому таймі нічого не виходило. Ми надто поспішали, займали на полі позиції, які не дозволяли швидко рухати м'яч і знаходити потрібний простір, і в цьому моя вина.

У другій половині ми виправили ці проблеми. Наша позиційна гра була зовсім іншою, і ми стали краще переміщати м'яч, домігшись контролю протягом всіх 45 хвилин. Тоді я зміг розслабитися: гол став питанням часу, як і перемога в матчі. Для нас вкрай важливо почати сезон з перемоги", - розповів Почеттіно в коментарі Sky Sports.

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