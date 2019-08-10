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Бернли на своем поле разгромил Саутгемптон, Брайтон на выезде уничтожил Уотфорд: 1 тур АПЛ, матчи субботы

19:58 54 Читати українською
Бернли на своем поле разгромил Саутгемптон, Брайтон на выезде уничтожил Уотфорд: 1 тур АПЛ, матчи субботы
Бернли – Саутгемптон – 3:0

В рамках 1-го тура чемпионата Англии состоялось четыре поединка. Счет и отчет о матчах читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2010/2020, 1-й тур

Бернли – Саутгемптон – 3:0

Голы: Барнс, 63, 70, Гудмундсон, 75

Борнмут – Шеффилд Юнайтед – 1:1

Голы: Мефам, 62 – Шарп, 88

Уотфорд – Брайтон – 0:3

Голы: Дукуре, 28 (аг.), Андоне, 65, Мопей, 77

Кристал Пелас – Эвертон – 0:0

Удаление: Шнайдерлин, 76 (вторая желтая карточка)

Тоттенхэм – Астон Вилла – матч начнется в 19:30

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Первый тур английской премьер-лиги в субботу продолжился шестью матчами. В одном из них Бернли принимал Саутгемптон. Команды начали достаточно осторожно и первый по-настоящему опасный момент возник лишь на 14-й минуте: Джеймс Ворд-Праус пробивал с границы штрафной по центру ворот, но Ник Поуп справился с этим ударом. Через четыре минуты хозяева вышли вперед, однако арбитр, воспользовавшись системой VAR, отменил взятие ворот из-за офсайда. За минуту до окончания первого тайма Натан Редмонд мог выводить Саутгемптон вперед, но снова героем эпизода оказался голкипер, встав на пути мяча, летевшего прямо под перекладину. На 54-й минуте потрясающий удар наносил Раян Бертранд, но мяч пролетел в нескольких сантиметрах над воротами. А уже через мгновение Крис Вуд направил мяч мимо правой стойки, замыкая прострельную передачу Ники Поупа. В середине второго тайма Эшли Бернс дважды отметился в воротах соперника: на 63-й минуте он переиграл голкипера пробив вплотную к правой стойке, а затем откликнулся на ювелирную поперечную передачу в штрафную и пробил в нижний правый угол ворот. На 75-й минуте Йоханн Гудмундсон накрутил нескольких соперников и пробил с границы штрафной под левую стойку ворот, доведя счет до неприличного.

Борнмут на своем поле расписал боевую ничью с Шеффилд Юнайтед. Первый тайм прошел при подавляющем преимуществе хозяев, однако первыми отличиться могли гости: Калум Робинсон искусно укротил неудобную передачу на границе штрафной площадки и пробил низом по центру ворот. Арон Ремсдейл находясь в неудобной позиции сумел в прыжке выполнить блестящий сейв. Вторая половина встречи началась с опасного удара Дэвида Макголдрика, откликнувшегося на поперечную передачу на границе штрафной. Мяч просвистел мимо левой стойки. Впоследствии мог забивать Борнмут: Филипп Биллинг сильно пробил в правый угол ворот и наилучшим образом проявил себя голкипер Шеффилда Дин Хендерсон. На 62-й минуте после удара Каллума Уилсона мяч попал в спину голкиперу и отскочил обратно в поле. Крис Мефам подхватил его в штрафной и пробив в левый угол ворот открыл счет. А за две минуты до окончания матча Билли Шарп сыграв на добивании установил ничейный результат.

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Брайтон в матче с Уотфордом уже на десятой минуте мог открывать счет: Юрген Локадия нашел свободное пространство в штрафной и пробил низом по центру ворот. Чудеса мастерства продемонстрировал Бен Фостер, спасая свою команду от пропущенного гола. В середине первого тайма Брайтон, благодаря автоголу, вышел вперед: Абдулай Дукур случайно срезал передачу в собственные ворота. На 65-й минуте Флорин Андоне пробил в касание из пределов штрафной и отправил мяч в нижний правый угол ворот. Впоследствии Нил Мопей ударом в верхний угол ворот установил окончательный счет в матче.

Бернли на своем поле разгромил Саутгемптон. Уже на второй минуте Гильфи Сигурдссон потерял замечательный момент, пробив мимо ворот. Впоследствии Ришарлисон, выиграв борьбу за мяч во время розыгрыша углового, опасно пробивал с пределов штрафной площадки, но его удар заблокировали защитники. Во второй половине первого тайма Эвертон потерял две отличные возможности выйти вперед: сначала Доминик Кэлверт-Левин головой направил мяч мимо правой стойки, а затем Саймус Коулмэн прекрасно сыграл на добивании, но Висенте Гуайта в прыжке отбил кожаного. За десять минут до окончания матча судья показал вторую желтую карточку Моргану Шнейдерлину и оставил Эвертон в меньшинстве. Однако хозяева не смогли воспользоваться этим подарком и матч закончился нулевой ничьей.

После этого тура Брайтон и Бернли набрали по три очка, Борнмут, Шеффилд Юнайтед, Кристал Пэлас и Эвертон имеют в своем активе по одному пункту, а Уотфорд и Саутгемптон остаются с нулем в таблице.

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