Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино до сих пор в восторге от возможности тренировать Лионеля Месси.

"Он, наверное, лучший футболист в истории. Подписать Лео – настоящий подарок. Никто не ожидал, что он уйдет из Барселоны, даже он сам.

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Президент, Леонардо и клуб в целом выполнили великолепную работу для подписания контракта с ним. Это подняло планку ожиданий как в самом Париже, так и по всему миру.

Мне нравится то, какой он искренний человек, что он чувствует необходимость отплатить людям за полученную любовь", – сказал Почеттино для Movistar +.

Напомним, летом Месси не смог договориться о продлении контракта с Барселоной и перебрался в ПСЖ.

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