"У Почеттино будет недолгая жизнь в ПСЖ. Я слышал некоторые плохие вещи о нем. Он отличный парень, но как тренер... Он даже минуту не посвящает тактике. Почеттино сам спрашивает футболистов, как играть. Я не могу в это поверить.

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Он никогда не тренировал чемпионов, и теперь у него ожидаемые проблемы с управлением великими. Насколько я понимаю, если он продолжит в этом направлении, то получит мало времени. Ему следует помнить о Зидане", – приводит слова Кассано AS.

Добавим, что летом ПСЖ продлил контракт с Почеттино до 30 июня 2023 года. Сейчас команда идет лидером в чемпионате Франции и своей группе Лиги чемпионов.

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