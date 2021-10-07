"Він, напевно, найкращий футболіст в історії. Підписати Лео – справжній подарунок. Ніхто не очікував, що він піде з Барселони, навіть він сам.

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Президент, Леонардо і клуб в цілому виконали чудову роботу для підписання контракту з ним. Це підняло планку очікувань як в самому Парижі, так і по всьому світу.

Мені подобається те, наскільки він щира людина, що він відчуває необхідність відплатити людям за отриману любов", – сказав Почеттіно для Movistar+.

Нагадаємо, влітку Мессі не зміг домовитись про продовження контракту з Барселоною та перебрався до ПСЖ.

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