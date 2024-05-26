"Мне повезло тренировать Килиана в этом сезоне. Он был довольно тяжелым для него после семи лет в клубе. Трудно прощаться со всем, чего он достиг здесь.

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Прямой замены Мбаппе нет, это невозможно. Будем формировать новую команду, можем сделать четыре, пять, шесть трансферов. Заменой Килиана станет вся команда, которая вместе с болельщиками и нашими амбициями будет пытаться выиграть все в следующих сезонах.

Большой вызов для любого игрока, который хочет прийти сюда, заключается в том, что мы стремимся войти в историю. Этот клуб рано или поздно выиграет Лигу чемпионов. Это сложно, но эта команда это сделает. Этот сезон подходит к концу, но переговоры уже начинаются. У нас есть возможности улучшить состав. ПСЖ – это все еще впечатляющий проект", – приводит слова Луиса Энрике ESPN.

Мбаппе, я пишу тебе письмо...