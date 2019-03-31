Почеттино: Тоттенхэм должен был выигрывать, когда пропускал второй гол

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино прокомментировал поражение от Ливерпуля в матче 32 тура АПЛ (1:2).

"Мы все разочарованы, но в то же время нам следует быть довольными своей игрой во втором тайме. Нам немного не повезло в эпизоде со вторым пропущенным голом.

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К тому моменту мы должны были вести в счете, потому что во втором тайме мы доминировали над Ливерпулем, очень хорошей командой. Никто не любит проигрывать, но это не то же самое поражение, что от Саутгемптона или Бернли.

Нельзя сказать, что это положительный результат, но теперь мы начинаем с нуля и можем добиться того, чего хотим. Я сказал игрокам в раздевалке, что нас ждет еще семь матчей, мы в топ-4 и должны бороться.

Это свой мини-чемпионат, и если мы будем играть так же, как сегодня, думаю, мы можем сохранить здесь свое место.

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Матч на новом стадионе? Важно справиться с зарядом, будет очень много эмоция. Нужно понять, что игроки могут верить в свои силы даже после поражения. Я очень доволен их поведением и преданностью.

Нас ждут семь последних матчей с шансами на попадание в топ-4, и все в наших руках, чтобы здесь оказаться. Парни должны думать, что они герои. Но мы должны быть уверены, что справимся с зарядом", – цитирует Почеттино BBC Sport.