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Ливерпуль – Тоттенхэм: хозяева справедливо выиграли нервный первый тайм благодаря Робертсону

19:29 88 Читати українською
Ливерпуль – Тоттенхэм: хозяева справедливо выиграли нервный первый тайм благодаря Робертсону

Ливерпуль встречается с Тоттенхэмом в 32-м туре английской Премьер-лиги. Результат и обзор матча читайте на "Футбол 24".

16’ Роберто Фирмино
90’ Тоби Алдервейрелд
 
Лукас Моура 70’

Ливерпуль вчера ситуативно потерял лидерство после победы Манчестер Сити, но положительный результат сегодняшней встречи мог вернуть мерсисайдцев на вершину АПЛ. Тоттенхэм в 4 предыдущих турах набрал всего 1 пункт и позволил Манчестер Юнайтед догнать себя в турнирной таблице. "Шпоры" поставили под угрозу свое место в топ-3, поэтому на Анфилде им нужно было обязательно зацепиться за очки.

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Матч начался довольно нервно – даже голкиперы ошибались на выходах, что им несвойственно. Ни одна из команд не могла навязать сопернику свою игру и организовать осмысленную атаку, завершить ее акцентированным выстрелом. На неудачную попытку Мохамеда Салаха гости ответили слабыми ударами Моуры и Сиссоко.

На 16-й минуте Ливерпуль повел в счете. Энди Робертсон образцово навесил с левого фланга на голову Роберто Фирмино – бразилец расстрелял Уго Льориса. Хозяева почувствовали уверенность и захватили инициативу. У ворот гостей регулярно стали возникать моменты – и снова после активности Робертсона. Другой кросс левого фулбэка завершился острым ударом мимо штанги от Трента Александера-Арнольда, а очередное подключение Энди привело к шансу Садьо Мане.

Тоттенхэм пытался воспользоваться неуверенной игрой Алиссона. Гости подстерегали ляпы бразильского вратаря забросами в борьбу и прострелами в штрафную. Однако лучший момент лондонцев "привез" не Алиссон – "шпоры" перехватили мяч в центре поля, после чего Деле Алли обыгрался с парнером и выстрелил над воротами.

Мерсисайдцы также угрожали на чужой половине поля: попытки "сухих листов" с углового от Александера-Арнольда и прицельный удар Мане после быстрой атаки – мяч немного разминулся с воротами. До конца тайма Тоттенхэм получил еще несколько шансов вследствие обрезок Ливерпуля и более-менее взял игру под контроль, однако сравнять счет не сумел.

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Англия Ливерпуль - Тоттенхэм Тоттенхэм Тоттенхэм Ливерпуль Ливерпуль
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