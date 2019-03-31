Ливерпуль – Тоттенхэм: хозяева справедливо выиграли нервный первый тайм благодаря Робертсону

Ливерпуль встречается с Тоттенхэмом в 32-м туре английской Премьер-лиги. Результат и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Ливерпуль вчера ситуативно потерял лидерство после победы Манчестер Сити, но положительный результат сегодняшней встречи мог вернуть мерсисайдцев на вершину АПЛ. Тоттенхэм в 4 предыдущих турах набрал всего 1 пункт и позволил Манчестер Юнайтед догнать себя в турнирной таблице. "Шпоры" поставили под угрозу свое место в топ-3, поэтому на Анфилде им нужно было обязательно зацепиться за очки.

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Матч начался довольно нервно – даже голкиперы ошибались на выходах, что им несвойственно. Ни одна из команд не могла навязать сопернику свою игру и организовать осмысленную атаку, завершить ее акцентированным выстрелом. На неудачную попытку Мохамеда Салаха гости ответили слабыми ударами Моуры и Сиссоко.

На 16-й минуте Ливерпуль повел в счете. Энди Робертсон образцово навесил с левого фланга на голову Роберто Фирмино – бразилец расстрелял Уго Льориса. Хозяева почувствовали уверенность и захватили инициативу. У ворот гостей регулярно стали возникать моменты – и снова после активности Робертсона. Другой кросс левого фулбэка завершился острым ударом мимо штанги от Трента Александера-Арнольда, а очередное подключение Энди привело к шансу Садьо Мане.

Тоттенхэм пытался воспользоваться неуверенной игрой Алиссона. Гости подстерегали ляпы бразильского вратаря забросами в борьбу и прострелами в штрафную. Однако лучший момент лондонцев "привез" не Алиссон – "шпоры" перехватили мяч в центре поля, после чего Деле Алли обыгрался с парнером и выстрелил над воротами.

Мерсисайдцы также угрожали на чужой половине поля: попытки "сухих листов" с углового от Александера-Арнольда и прицельный удар Мане после быстрой атаки – мяч немного разминулся с воротами. До конца тайма Тоттенхэм получил еще несколько шансов вследствие обрезок Ливерпуля и более-менее взял игру под контроль, однако сравнять счет не сумел.