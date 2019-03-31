Почеттіно: Тоттенхем повинен був вигравати, коли пропускав другий гол

Головний тренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно прокоментував поразку від Ліверпуля в матчі 32 туру АПЛ (1:2).

"Ми всі розчаровані, але в той самий час нам треба бути задоволеними своєю грою в другому таймі. Нам трохи не пощастило в епізоді з другим пропущеним голом.

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До того моменту ми повинні були вести в рахунку, тому що в другому таймі ми домінували над Ліверпулем, дуже хорошою командою. Ніхто не любить програвати, але це не те ж сама поразка, що від Саутгемптона або Бернлі.

Не можна сказати, що це позитивний результат, але тепер ми починаємо з нуля і можемо домогтися того, чого хочемо. Я сказав гравцям в роздягальні, що нас чекає ще сім матчів, ми в топ-4 і повинні боротися.

Це свій міні-чемпіонат, і якщо ми будемо грати так само, як сьогодні, думаю, ми можемо зберегти тут своє місце.

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Матч на новому стадіоні? Важливо впоратися з зарядом, буде дуже багато емоцій. Потрібно зрозуміти, що гравці можуть вірити в свої сили навіть після поразки. Я дуже задоволений їхньою поведінкою і відданістю.

Нас чекають сім останніх матчів з шансами на потрапляння в топ-4, і все в наших руках, щоб тут опинитися. Хлопці повинні думати, що вони герої. Але ми повинні бути впевнені, що впораємося з зарядом", – цитує Почеттіно BBC Sport.