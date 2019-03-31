Ливерпуль – Тоттенхэм – 2:1 – видео голов и обзор матча

Ливерпуль драматично победил Тоттенхэм в 32 туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Ливерпуль – Тоттенхэм.

Ливерпуль в матче 32 тура АПЛ дома принимал Тоттенхэм. Мерсисайдцы быстро открыли счет усилиями Фирмино. Но после перерыва "шпоры" отыгрались, комбинацию удачно замкнул Лукас Моура.

Ливерпуль вырвал победу над Тоттенхэмом и обошел Манчестер Сити на вершине АПЛ

Не было бы для Ливерпуля счастья, да несчастье гостей помогло. После прострела в штрафную защитник Тоби Алдервейрелд срезал мяч в свои ворота на последних минутах встречи.

Благодаря этой победе "красные" вернулись на вершину таблицы, набрав 79 очков, у Манчестер Сити 77 пунктов и игра в запасе.