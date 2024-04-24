"Я думаю, что мы начали игру не очень хорошо. Мы пропустили гол, а потом нам было тяжело оправиться от этого гола. Думаю, что в первом тайме мы были конкурентоспособными после 10-15 минуты. Во втором тайме мы не смогли подойти к игре так, как в первом тайме, и не боролись так, как нам нужно было бороться, а потом, когда Арсенал забил третий мяч, им было легко контролировать игру.

Арсенал – Челси – 5:0 – видео голов и обзор матча

Мы очень хорошо играли против Манчестер Сити (0:1), это была фантастическая игра. Но спустя три дня мы не боролись. Возможно, мы не были достаточно свежими. Несправедливо говорить об игроках, которых нам не хватает. С начала сезона мы теряли столько игроков каждую неделю. Одна команда борется за победу в АПЛ. Другая команда соревнуется со всеми обстоятельствами, которые мы имеем.

Команда продемонстрировала недостаточную способность сопротивляться, вот в чем проблема. Арсенал – очень хорошая команда. Но я думаю, что мы позволили им играть, дали все возможности играть и создавать моменты. Поэтому мы очень разочарованы. В некоторых отрезках матча это была равная игра. Но мы слишком непоследовательны", – цитирует Почеттино BBC.

Напомним, что Арсенал уничтожил Челси (5:0) в перенесенном поединке 29-го тура УПЛ – один гол забил Троссар, по дублю в свой актив записали Хаверц и Уайт.

Арсенал забил Челси 5 голов и оторвался от Ливерпуля на вершине АПЛ – Мудрик провалился, Зинченко сыграл 25 минут