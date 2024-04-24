Арсенал уничтожил Челси в перенесенном матче 29-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор поединка Арсенал – Челси на "Футбол 24".

Уже на 4-й минуте Троссар поразил ворота Петровича после великолепного паса Райса. Преимущество во втором тайме удвоил Бен Уайт, который удачно сыграл на добивании.

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Арсенал продолжил давить и Хаверц оформил дубль, сначала реализовав выход один на один, а затем забив классным ударом от стойки. Добил Челси Уайт, который забросил за шиворот голкиперу.