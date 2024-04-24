"Я думаю, що ми почали гру не дуже добре. Ми пропустили гол, а потім нам було важко оговтатися від цього гола. Думаю, що в першому таймі ми були конкурентоспроможними після 10-15 хвилини. У другому таймі ми не змогли підійти до гри так, як в першому таймі, і не боролися так, як нам потрібно було боротися, а потім, коли Арсенал забив третій м'яч, їм було легко контролювати гру.

Арсенал – Челсі – 5:0 – відео голів та огляд матчу

Ми дуже добре грали проти Манчестер Сіті (0:1), це була фантастична гра. Але через три дні ми не боролися. Можливо, ми не були достатньо свіжими. Несправедливо говорити про гравців, яких нам не вистачає. З початку сезону ми втрачали стільки гравців щотижня. Одна команда бореться за перемогу в АПЛ. Інша команда змагається з усіма обставинами, які ми маємо.

Команда продемонструвала недостатню здатність чинити опір, ось у чому проблема. Арсенал – дуже хороша команда. Але я думаю, що ми дозволили їм грати, дали всі можливості грати та створювати моменти. Тому ми дуже розчаровані. У деяких відрізках матчу це була рівна гра. Але ми занадто непослідовні", – цитує Почеттіно BBC.

Нагадаємо, що Арсенал знищив Челсі (5:0) у перенесеному поєдинку 29-го туру УПЛ – один гол забив Троссар, по дублю до свого активу записали Хаверц та Вайт.

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