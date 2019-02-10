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Почеттино: С Лестером нам повезло потому, что мы сражались

19:47 22 Читати українською
Почеттино: С Лестером нам повезло потому, что мы сражались
Маурисио Почеттино / Фото: ФК Тоттенхэм

Наставник Тоттенхэма Почеттино прокомментировал победу своей команды над Лестером в матче 26-го тура АПЛ.

"Я очень горд, это отличный результат.

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Матч получился тяжелым, Лестер играл очень хорошо. Всегда нужно бороться до конца в важные моменты.

Нам сегодня немного повезло, но мы заслужили это, потому что боролись. Хочу поздравить своих игроков еще раз, они сыграли фантастически", – цитирует Почеттино Sky Sports.

Тоттенхэм в родных стенах победил Лестер Сити

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Тоттенхэм - Лестер Сити: Воскресенье 10 февраля 2019

Тоттенхэм
Матч окончен
3 : 1
Лестер Сити
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Англия Тоттенхэм Тоттенхэм Маурисио Почеттино Маурисио Почеттино Тоттенхэм - Лестер Сити
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