toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ - ЧЕЛСІ АТЛЕТІК - БАРСЕЛОНА

Почеттіно: З Лестером нам пощастило тому, що ми билися

19:44 32 Читать на русском
Почеттіно: З Лестером нам пощастило тому, що ми билися
Маурісіо Почеттіно / Фото: ФК Тоттенхем

Наставник Тоттенхема Маурісіо Почеттіно прокоментував перемогу своєї команди над Лестером у матчі 26-го туру АПЛ.

"Я дуже гордий, це відмінний результат.

Тоттенхем – Лестер – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Матч вийшов важким, Лестер грав дуже добре. Завжди потрібно боротися до кінця в важливі моменти.

Нам сьогодні трохи пощастило, але ми заслужили це, тому що боролися. Хочу привітати своїх гравців ще раз, вони зіграли фантастично", – цитує Почеттіно Sky Sports.

Тоттенхем у рідних стінах переміг Лестер Сіті

Англія26 турУемблі (Лондон)

Тоттенхем - Лестер Сіті: Неділя 10 лютого 2019

Тоттенхем
Матч завершено
3 : 1
Лестер Сіті
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Англія Тоттенхем Тоттенхем Маурісіо Почеттіно Маурісіо Почеттіно Тоттенхем - Лестер Сіті
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
56
хв
Мілан
21:30
Кальярі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук