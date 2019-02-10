Почеттіно: З Лестером нам пощастило тому, що ми билися

Наставник Тоттенхема Маурісіо Почеттіно прокоментував перемогу своєї команди над Лестером у матчі 26-го туру АПЛ.

"Я дуже гордий, це відмінний результат.

Тоттенхем – Лестер – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Матч вийшов важким, Лестер грав дуже добре. Завжди потрібно боротися до кінця в важливі моменти.

Нам сьогодні трохи пощастило, але ми заслужили це, тому що боролися. Хочу привітати своїх гравців ще раз, вони зіграли фантастично", – цитує Почеттіно Sky Sports.

Тоттенхем у рідних стінах переміг Лестер Сіті