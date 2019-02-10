Тоттенхем у рідних стінах переміг Лестер Сіті

Тоттенхем завдяки голам Данвінсона Санчеса, Крістіана Еріксена та Хин Мін Сона здобув непросту перемогу над Лестером у матчі 26-го туру АПЛ.

Чемпіонат Англії 2018/2019, 26-й тур

Тоттенхем – Лестер Сіті – 3:1

Голи: Санчес, 33, Еріксен, 64, Сон, 90+1 – Варді, 76

Нереалізовані пенальтий: Варді, 60

Перший тайм проходив у досить рівній боротьбі. Лестер діяв більш прагматично, зробивши ставку на швидкісні прориви своїх атакувальних хавбеків, а також сподіваючись на стандарти. На 8-й хвилині це вилилось в удар Магуайра головою після подачі зі штрафного, який з-під поперечини витягнув Льоріс, а також постріл Барнса з лівого краю карного майданчика після розрізної передачі – повз ворота. "Шпори" відповіли класним моментом на 18-й хвилині, коли з близької дистанції пробив Роуз – Шмейхель врятував гостей, а Льоренте не зміг добити через офсайд.

В середині тайму Тоттенхем став все частіше з'являтися біля чужого штрафного. На 33-й хвилині це призвело до голу: після розіграшу кутового Еріксен навісив в район лінії воротарського, а Санчес уникнув офсайду та головою переправив м'яч у сітку – 1:0! Надалі матч перейшов у позиційну фазу з великою кількістю боротьби, а найгостріший момент стався на 43-й хвилині досить випадково. Тілеманс з лівого флангу прострілив на ближню штангу, де був лише Льоріс, але Уго не зміг зафіксувати м'яч у руках – круглий ледь не влетів у ворота.

По перерві "лиси" почали раз за разом рвати суперника на контратаках, але їм бракувало сили удару. На 51-й хвилині подачу Перрейри Грей слабенько замкнув в руки Льорісу, на 55-й з меж штрафного він пробив з тим же успіхом, а на 57-й із середньої дистанції стріляв Чілвелл – голкіпер не підвів Тоттенхем. Тим не менш, на 58-й прорив Меддісона завершився фолом Вертонгена біля власних воріт та призначенням пенальті. Його одразу по заміні взявся виконувати Джеймі Варді, однак постріл першим же дотиком у лівий кут парирував Льоріс. Тоттенхем моментально покарав: на 64-й хвилині Льоренте віддав поперечний пас на Еріксена, а Крістіан метрів з 25-ти пробив точно під ліву штангу – 2:0.

Лестер не здався. На 65-й хвилині Барнс вискочив віч-на-віч з голкіпером та пробив у правий кут, але той ногою врятував Тоттенхем. Втім, на 76-й "шпори" таки пропустили після того, як Варді замкнув простріл Перрейри – 2:1. На 80-х хвилинах гості взагалі стали домінувати, а Варді та Іхеаначо стріляли з мінімальних дистанцій, але підопічні Маурісіо Почеттіно встояли. Вже у компенсований час Сон підловив Лестер на контратаці, вискочив віч-на-віч зі Шмейхелем та пробив точно у дальній кут – 3:1. Перемога.

Таким чином, Тоттенхем набрав 60 очок та продовжив перебування на другій позиції, наблизившись до Манчестер Сіті на відстань у два залікових бали. Лестер Сіті залишився на дванадцятій сходинці з 32 пунктами.