"Сейчас мы не знаем, когда у него будет возможность начать тренироваться с командой. На данный момент Кристофер Нкунку не работает с нами.

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Рецидива не было, мне об этом неизвестно. Он восстанавливается, но это занимает больше времени, чем ожидалось", – цитирует Почеттино Get footballnews France.

Кристофер Нкунку перешел в Челси летом за 60 миллионов. Француз получил четвертую травму с момента перехода в состав "синих" в конце феврале. В общем вингер пропустил 213 дней из-за разнообразных повреждений.

Напомним, что Почеттино выпускал Нкунку на позиции Михаила Мудрика.

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