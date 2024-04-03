Атакующий полузащитник Челси Конор Галлахер не "дал пять" чернокожему маскоту лондонцев перед игрой с Бёрнли.

В среду, 3 апреля, Челси на своём официальном сайте выпустил заявление, в котором упомянул нашумевший фрагмент видео с участием Конора Галлахера перед игрой с Бёрнли. Атакующего полузащитника "синих" обвинили в расизме после того, как он не "дал пять" болбою лондонской команды, с которым выходил на поле из подтрибунного помещения.

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"Последующий уровень оскорблений и клеветнических комментариев в адрес Конора Галлахера совершенно неприемлем. Мы гордимся тем, что являемся разнообразным, инклюзивным клубом, в котором представители всех культур, сообществ и идентичностей чувствуют себя желанными гостями", – сказано в заявлении.

Матч Челси – Бёрнли завершился со счётом 2:2.