"Зараз ми не знаємо, коли в нього буде можливість почати тренуватися з командою. На цей момент Крістофер Нкунку не працює з нами.

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Рецидиву не було, мені про це невідомо. Він відновлюється, але це займає більше часу, ніж очікувалося", – цитує Почеттіно Get footballnews France.

Крістофер Нкунку перейшов в Челсі влітку за 60 мільйонів. Француз отримав четверту травму з моменту переходу до складу "синіх" в кінці лютому. Загалом вінгер пропустив 213 днів через різноманітні пошкодження.

Нагадаємо, що Почеттіно випускав Нкунку на позиції Михайла Мудрика.

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