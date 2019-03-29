Почеттино пожелал Сульшеру успехов в Манчестер Юнайтед

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино прокомментировал полноценное назначения Уле Гуннара Сульшера на аналогичную должность в Манчестер Юнайтед.

"Я должен поздравить его и пожелать всего наилучшего, ведь теперь он новый главный тренер Манчестер Юнайтед.

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Я не собираюсь говорить о слухах (речь идет о возможном назначении аргентинца в МЮ – прим. Футбол 24), и в этот период слухов распространится еще больше, но ничего не могу с этим поделать", – цитирует Почеттино Sky Sports.

Напомним, Сульшер подписал полноценный контракт с Манчестер Юнайтед до 2022 года.

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