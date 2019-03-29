toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ТРАНСФЕРЫ ЖУНИОР МОРАЕС СБОРНАЯ УКРАИНЫ

Почеттино пожелал Сульшеру успехов в Манчестер Юнайтед

19:14 23 Читати українською
Почеттино пожелал Сульшеру успехов в Манчестер Юнайтед
Маурисио Почеттино и Уле Гуннар Сульшер / Manchester Evening News

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино прокомментировал полноценное назначения Уле Гуннара Сульшера на аналогичную должность в Манчестер Юнайтед.

"Я должен поздравить его и пожелать всего наилучшего, ведь теперь он новый главный тренер Манчестер Юнайтед.

Сульшер на кабриолете: игрок Манчестер Юнайтед подорвал сеть остроумным фото с тренером

Я не собираюсь говорить о слухах (речь идет о возможном назначении аргентинца в МЮ – прим. Футбол 24), и в этот период слухов распространится еще больше, но ничего не могу с этим поделать", – цитирует Почеттино Sky Sports.

Напомним, Сульшер подписал полноценный контракт с Манчестер Юнайтед до 2022 года.

"Я с первого дня чувствовал себя здесь, как дома", – Сульшер прокомментировал подписание контракта с Манчестер Юнайтед

Теги
Англия Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Тоттенхэм Тоттенхэм Маурисио Почеттино Маурисио Почеттино
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
мин
Ренн
21:45
Лион
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук