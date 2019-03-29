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Почеттіно побажав Сульшеру успіхів у Манчестер Юнайтед

19:13 131 Читать на русском
Почеттіно побажав Сульшеру успіхів у Манчестер Юнайтед
Маурісіо Почеттіно та Уле Гуннар Сульшер / Manchester Evening News

Головний тренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно прокоментував повноцінне призначення Уле Гуннара Сульшера на аналогічну посаду в Манчестер Юнайтед.

"Я повинен привітати його та побажати всього найкращого, адже тепер він новий головний тренер Манчестер Юнайтед.

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Я не збираюсь говорити про чутки (мова йде про можливе призначення аргентинця в МЮ, – прим. Футбол 24), і в цей період чуток поширюватиметься все більше, але нічого не можу з цим вдіяти", – цитує Почеттіно Sky Sports.

Нагадаємо, Уле Гуннар Сульшер підписав повноцінний контракт з Манчестер Юнайтед до 2022 року.

"Я з першого дня почувався тут, як вдома", – Сульшер прокоментував підписання контракту з Манчестер Юнайтед

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Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Тоттенхем Тоттенхем Маурісіо Почеттіно Маурісіо Почеттіно
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