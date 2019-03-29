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Сульшер на кабриолете: игрок Манчестер Юнайтед подорвал сеть остроумным фото с тренером

09:50 233 Читати українською
Сульшер на кабриолете: игрок Манчестер Юнайтед подорвал сеть остроумным фото с тренером
Уле Гуннар Сульшер / ФК Манчестер Юнайтед

Полузащитник "красных дьяволов" Джесси Лингард опубликовал в Instagram шутливую фотографию с новоиспеченным главным тренером Манчестер Юнайтед Уле Гуннаром Сульшером.

Английский хавбек в своеобразный способ поздравил норвежского специалиста с подписанием трехлетнего контракта с "красными дьяволами".

"Я с первого дня чувствовал себя здесь, как дома", – Сульшер прокомментировал подписание контракта с Манчестер Юнайтед

В соцсети Джесси с помощью фоторедактора изменил лицо водителя и пассажира красного кабриолета, который едет по шоссе, добавив на фото свое лицо и Сульшера.

"Прекрасное настроение. Я никогда не сомневался. Приветствую, босс", – написал Джесси.

Сульшер подписал полноценный контракт с Манчестер Юнайтед

Теги
Англия Джесси Лингард Джесси Лингард Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер
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