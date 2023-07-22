"Цель – побеждать, а не просто показывать хорошую игру. Для этого нам нужны хорошие игроки. Если они молоды и достаточно хороши, чтобы быть в команде, то, конечно, но не потому, что ими будет легко управлять".

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Не хочу, чтобы игроки были легкими в управлении. Хочу футболистов, которые собираются играть, приносить хорошие результаты и помогать команде побеждать. Не другие вещи.

Не хочу людей, которыми легко управлять. Хочу, чтобы игроки заботились о команде, соревновались наилучшим образом и имели способность приносить команде успех", – цитирует аргентинца официальный сайт Челси.

Напомним, в составе Челси играет футболист сборной Украины Михаил Мудрик, перешедший к "синим" зимой 2023 года. В прошлой кампании Мудрик сыграл в 17 матчах за "синих", отличился двумя результативными передачами.

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