Главный тренер Челси Маурисио Почеттино считает, что может помочь Михаилу Мудрику выйти на новый уровень.

"Я собираюсь встретиться с ним, когда он приедет на предсезонный сбор. Мне очень хочется увидеться и познакомиться с Михаилом Мудриком.

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Вместе с тренерским штабом мы должны разработать лучшую стратегию, которая поможет Мудрику выйти на уровень, на который рассчитывал Челси, когда подписывал его. В жизни Михаила все иначе, поэтому важно уделять внимание разговорам", – цитирует наставника "синих" Mirror.

Напомним, что украинский вингер перешел в Челси зимой 2023 года. В прошлой кампании Мудрик сыграл в 17 матчах за "синих", отличившись двумя результативными передачами.

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