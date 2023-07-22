"Мета – перемагати, а не просто показувати хорошу гру. Для цього нам потрібні хороші гравці. Якщо вони молоді та достатньо хороші, щоб бути в команді, то, звісно, але не тому, що ними буде легко керувати.

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Не хочу, щоб гравці були легкими в управлінні. Хочу футболістів, які збираються грати, приносити хороші результати та допомагати команді перемагати. Не інші речі.

Не хочу людей, якими легко керувати. Хочу, щоб гравці піклувалися про команду, змагалися найкращим чином і мали здатність приносити команді успіх", – цитує аргентинця офіційний сайт Челсі.

Нагадаємо, в складі Челсі грає футболіст збірної України Михайло Мудрик, який перейшов до "синіх" взимку 2023 року. В минулій кампанії Мудрик зіграв у 17 матчах за "синіх", в яких відзначився двома результативними передачами.

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