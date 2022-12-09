"Я знаю, что Килиан равняется на настоящего Роналдо – Луиса Назариу ди Лиму. Того футболиста, против которого я играл более 20 лет назад.

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Если можно найти игрока из прошлого, похожего на Мбаппе, то это – бразильский Роналдо. Это способность ускоряться, обыгрывать соперника и забивать", – цитирует Почеттино The Athletic .

Сейчас Килиан выступает на ЧМ-2022 и готовится к четвертьфиналу против сборной Англии, который состоится 10 декабря. Лига 1 возобновится 28 декабря.

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