"Футбол 24" не зміг оминути увагою закономірність невдач чинних чемпіонів світу в ХХІ сторіччі. Чи вдасться Франції оминути прокляття, яке вона і започаткувала?

Перед стартом ЧС-2022 чимало розмов про "чемпіонське прокляття". Вже не один Мундіаль поспіль збірна-чемпіон неодмінно провалюється на наступному форумі. Цікаво, що ця традиція започаткувалась ще на стику ХХ і ХХІ століть – тоді Франція після перемоги на чемпіонаті світу 1998 не змогла подолати груповий етап в Японії та Південній Кореї у 2002-му, де тріумфували бразильці.

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Тоді підопічні Роже Лемера потрапили до групи з Данією, Сенегалом та Уругваєм. Попри зірковий склад, чемпіони світу-1998 поступились африканцям, створивши чималу кількість моментів. Однією з причин була відсутність Зідана, який пропустив перші дві гри. Другий поєдинок з Уругваєм практично позбавив шансів на вихід з групи. А повернення Зідана нічого не дало – Данія в третьому турі впевнено перемогла.

Бразилія змогла уникнути такого фіаско, у 2006 році не тільки подолавши груповий бар’єр, а й дійшовши до 1/4 фіналу, де програла Франції. Турнір виграла Італія, яка провалилась в ПАР у 2010 році (на пару з Францією). Тоді фіналісти примудрились не вийти зі своїх груп. Франція мала непоступливих Мексику та Уругвай в суперниках, а також господарів першості – ПАР. Італія мала скромніших противників: Словаччина, Парагвай та Нова Зеландія.

"Скуадра Адзурра" розписала мирову з парагвайцями, однак головне розчарування чекало попереду. Чинні чемпіони світу не змогли здолати скромну Нову Зеландію, ускладнивши собі вихід з групи. Цікаво, що і тут чималу роль зіграло невезіння, адже м’яч вперто не хотів йти у ворота суперника. Поєдинок зі Словаччиною добив італійців – поразка 3:2 в напруженому поєдинку та безславне повернення додому. А тріумфувала на чемпіонаті світу-2010 Іспанія…

…Яка, своєю чергою, теж не вийшла з групи на наступному Мундіалі. Суперники іспанцям дістались непогані: до фіналістів минулого турніру – Нідерландів – приєднались Чилі та Австралія. Перший матч став суцільною ганьбою для "Фурії Рохи". Алонсо відкрив рахунок голом з пенальті, але далі забивали лише "помаранчеві". Шедеври ван Персі та Роббена і знущальні 1:5 – жахливий початок першості.

Далі Іспанію чекало ще одне приниження. Цього разу Чилі впевнено перемогло чинного чемпіона, позбавивши того шансів на вихід з групи. Пом’якшила біль перемога над Австралією в останньому турі, яка нічого не означала. Тріумфувала ж у 2014 році Німеччина.

"Бундестім" вважалася одним з фаворитів ЧС-2018 завдяки своїй стабільній грі. Група дісталась непогана: міцні горішки Мексика та Швеція і загадкова Південна Корея. Усі суперники на папері були під силу німцям. Втім, мексиканці показали, що недооцінювати їх не можна, здобувши мінімальну перемогу. Наступною була Швеція. Команди обмінялись голами Тойвонена та Ройса, але шедевральний гол Крооса зі штрафного в компенсований час приніс перемогу, яка трішки заспокоїла.

Залишалось перемогти Південну Корею. Втім, м’яч вперто відмовлявся залітати у сітку азійської збірної. Кінцівка вийшла фатальною: замість того, аби вирвати перемогу, німці примудрились пропустити двічі та завершити свій виступ. Тріумфувала ж на чемпіонаті світу в Росії Франція.

На Мундіаль в Катарі французи підходять далеко не в статусі фаворита. Не в останню чергу через епідемію травм: Погба, Канте, Бензема, Нкунку, Кімпембе та Меньян пропустять чемпіонат світу. Суперники в групі – без приставки топ, але покусати можуть. Данія на Євро-2020 дісталась до півфіналу, а Туніс з Австралією вміють майстерно відзахищатися. Чи вдасться Мбаппе та іншим зіркам перервати провальну серію чинних чемпіонів? Побачимо вже сьогодні. Першим суперником буде Австралія, яку 4 роки тому вдалось мінімально обіграти (2:1).