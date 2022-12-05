Если вас интересовало, сколько в нынешних реалиях клубы платили бы за легендарных футболистов, то уже есть ответ.

Самым дорогим, по подсчетам специального компьютера, был бы бразилец Роналдо, сообщает AS . Интеру пришлось бы за него выложить 383 миллиона фунтов, что в евро составляет около 445 млн евро.

Роналду согласовал контракт с новым клубом и станет самым высокооплачиваемым спортсменом мира – Marca

Наполи пришлось бы заплатить за Марадону около 305 миллионов фунтов. Стоимость Кристиана Вьери и Мишеля Платини – по 296 миллионов в британской валюте.