Сколько сейчас стоило бы подписание Роналдо, Марадоны и других легенд: отвечает компьютер
14:58 - Читати українською
Если вас интересовало, сколько в нынешних реалиях клубы платили бы за легендарных футболистов, то уже есть ответ.
Самым дорогим, по подсчетам специального компьютера, был бы бразилец Роналдо, сообщает AS. Интеру пришлось бы за него выложить 383 миллиона фунтов, что в евро составляет около 445 млн евро.
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Наполи пришлось бы заплатить за Марадону около 305 миллионов фунтов. Стоимость Кристиана Вьери и Мишеля Платини – по 296 миллионов в британской валюте.
Марко Ван Бастен обошелся бы в 291 млн, Габриэль Батистута – в 249, а Гонсало Игуаин – в 234.
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