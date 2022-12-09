"Я знаю, що Кіліан рівняється на справжнього Роналдо – Луїса Назаріу ді Ліму. Того футболіста, проти якого я грав понад 20 років тому.

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Якщо можна знайти гравця з минулого, схожого на Мбаппе, то це – бразильський Роналдо. Це здатність прискорюватися, обігрувати суперника та забивати", – цитує Почеттіно The Athletic.

Зараз Кіліан виступає на ЧС-2022 і готується до чвертьфіналу проти збірної Англії, який відбудеться 10 грудня. Ліга 1 відновиться 28 грудня.

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