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Почеттино не списывает Тоттенхэм из борьбы за чемпионство АПЛ

06:00 57 Читати українською
Почеттино не списывает Тоттенхэм из борьбы за чемпионство АПЛ
Маурисио Почеттино / Фото Reuters

Наставник Тоттенхэма Маурисио Почеттино оценил шансы лондонцев на борьбу за лидерство в чемпионате Англии после победы в 25-м туре над Ньюкаслом (1:0).

"Остаются ли шансы на чемпионство? В футболе все возможно. Но сейчас главное – подготовиться к следующему матчу с Лестером.

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Мы были очень расстроены после неудач в Кубке английской лиги и Кубке Англии. Мы находились в сложной ситуации из-за травм. Но наша команда всегда старается бороться. В чемпионате Англии две победы помогли нам. Теперь мы ждем матчи Лиги чемпионов, они нас мотивируют.

Встреча с Ньюкаслом получилась тяжелой. Сейчас "сороки" в хорошей форме. Я очень доволен действиями моих футболистов и тем, что они показали характер", – цитирует Почеттино Sky Sports.

После 25 туров АПЛ Тоттенхэм заработал 57 очков, отставая от Ливерпуля на 4 очка. Стоит отметить, что у мерсисайдцев еще есть игра в запасе.

Тоттенхэм вырвал победу у Ньюкасла и поднялся на второе место: 25 тур АПЛ, матчи субботы

Англия25 турУэмбли (Лондон)

Тоттенхэм - Ньюкасл: Суббота 02 февраля 2019

Тоттенхэм
Матч окончен
1 : 0
Ньюкасл
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Теги
Англия Маурисио Почеттино Маурисио Почеттино Тоттенхэм Тоттенхэм Тоттенхэм - Ньюкасл Ливерпуль Ливерпуль АПЛ
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