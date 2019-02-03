Почеттино не списывает Тоттенхэм из борьбы за чемпионство АПЛ

Наставник Тоттенхэма Маурисио Почеттино оценил шансы лондонцев на борьбу за лидерство в чемпионате Англии после победы в 25-м туре над Ньюкаслом (1:0).

"Остаются ли шансы на чемпионство? В футболе все возможно. Но сейчас главное – подготовиться к следующему матчу с Лестером.

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Мы были очень расстроены после неудач в Кубке английской лиги и Кубке Англии. Мы находились в сложной ситуации из-за травм. Но наша команда всегда старается бороться. В чемпионате Англии две победы помогли нам. Теперь мы ждем матчи Лиги чемпионов, они нас мотивируют.

Встреча с Ньюкаслом получилась тяжелой. Сейчас "сороки" в хорошей форме. Я очень доволен действиями моих футболистов и тем, что они показали характер", – цитирует Почеттино Sky Sports.

После 25 туров АПЛ Тоттенхэм заработал 57 очков, отставая от Ливерпуля на 4 очка. Стоит отметить, что у мерсисайдцев еще есть игра в запасе.

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