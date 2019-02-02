Челси разгромил Хаддерсфилд, Кардифф обыграл Борнмут: 25 тур АПЛ, матчи субботы

В рамках 25 тура АПЛ Тоттенхэм на последних минутах вырвал победу в Ньюкасла и обогнал Манчестер Сити Кристал Пэлас оказался сильнее Фулхэм, Саутгемптон и Бернли разошлись миром. Счет и отчет об этих и других матчах смотрите на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2018/19, 25 тур

Тоттенхэм – Ньюкасл – 1:0

Гол: Сон Хын Мин, 83

Бернли – Саутгемптон – 1:1

Голы: Барнс, 90+4 – Редмонд, 55

Брайтон – Уотфорд – 0:0

Кристал Пэлас – Фулхэм – 2:0

Голы: Миливоевич, 25, (пен), Шлупп, 87

Челси – Хаддерсфілд – 5:0

Голы: Игуаин, 16, 69, Азар, 45, (пен), 66, Луис, 86

Эвертон – Вулверхэмптон – 1:3

Голы: Гомеш, 27 – Невеш, 7, Хименес, 45, Дендонкер, 66

Кардифф – Борнмут – 2:0

Голы: Рид, 5, (пен), 46

Тоттенхэм на последних минутах одолел Ньюкасл. "Шпоры" подошли к матчу со значительными кадровыми потерями из-за повреждений лидеров команды, а Ньюкасл в прошлом туре сенсационно вымучал победу над Манчестер Сити. Первый тайм был за лондонцами, Моура дважды пробил рядом со штангой, а после удара Ламелы "сорок" спасла лишь перекладина. Ньюкасл остро ответил после перерыва, Рондон ударом головой попал в штангу. Тоттенхэм продолжал давить до конца матча и Ньюкасл не смог удержать ничейный счет. Сон получил мяч после скидки Льоренте и пробил из-за пределов штрафной, а Дубравка курьезно пропустил мяч под руками.

Бернли на последних минутах спас ничью в матче с Саутемптоном. Команды обменялись острыми моментами Вуда и Ингза в первом тайме, а во втором на гол Редмонда Бернли долго не мог результативно ответить. Удалось это лишь в компенсированное время, когда Барнс реализовал пенальти.



Брайтон и Уотфорд разошлись миром. Брайтон больше владел инициативой и атаковал ворота Гомеса. Несмотря на это командам не удалось отличиться голами и матч завершился с ничейным результатом.



Кристал Пэлас обыграл Фулхэм. "Дачники" неплохо начали, однако гол Миливоевича с пенальти на 25 минуте изменил игру. "Орлы" могли удвоить преимущество, но Бентеке пробил в перекладину. Второй тайм также был за Кристал Пэлас и "красно-синие" таки забили второй гол, отличился Шлупп.



Челси без проблем знищиив Хаддерсфилд. Счет дебютным голом за "аристократов" открыл Игуаин с передачи Канте, а перед перерывом Азар реализовал пенальти. Во втором тайме лондонцы добили соперника, Азар и Игуаин оформили по дублю, а точку в матче поставил Давид Луис.



Вулверхэмптон на выезде переиграл Эвертон. "Волки" открыли счет уже на 7 минуте, Невеш реализовал пенальти за фол Бейнса в штрафной. Андре Гомеш сравнял счет, однако еще до перерыва Хименес вновь вывел Вулверхэмптон вперед. Точку в матче поставил Дендонкер в середине второй половины.

В последнем матче игрового дня Кардифф дома принимал Борнмут. Игра началась с минуты молчания, которой почтили Эмилиано Салу и его пилота. Игроки Кардиффа начали матч активно и быстро вышли вперед, Род реализовал пенальти. А во втором тайме Род оформил дубль и принес Кардиффа такую важную победу с психологической точки зрения.



Благодаря этой победе Тоттенхэм набрал 57 очков и обогнал Манчестер Сити, который завтра встретится с Арсеналом, а Ньюкасл с 24 пунктами остался на 14 позиции. Челси набрал 50 очков и вернулся на 4 место, Хаддерсфилд продолжает оставаться на дне турнирной таблицы. Бернли и Саутгемптон набрали по 24 пункта и расположились над зоной вылета. Кристал Пэлас благодаря своей победе набрал 26 зачетных баллов и поднялся на 14 место, потеснив Ньюкасл, а Фулхэм с 17 очками продолжает находиться в зоне вылета. Брайтон и Уотфорд после ничьей расположились в середине таблицы, имея 27 и 34 зачетных баллов соответственно. Вулверхэмптон благодаря своей победе оказался на 7 позиции и обогнал Уотфорд, Эвертон с 33 пунктами остался на 9 месте. Кардифф набрал 22 очка и улучшил шансы на сохранение прописки в Премьер-Лиге на следующий сезон, Борнмут из 33 пунктов остался десятым.